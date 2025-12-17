Совет Республики одобрил законопроект "О республиканском бюджете на 2026 год"

Совет Республики одобрил законопроект о бюджете на 2026 год. Согласно документу, доходная часть - свыше 54 млрд рублей, расходы - чуть более 58 млрд.

Традиционно значительная доля расходов бюджета - социальная сфера. Ключевой ориентир государства - повышение качества жизни людей.

В числе одобренных - и законопроект "Об изменении законов по вопросам пенсионного обеспечения". Отменено ограничение на выплату пенсий в период работы. Это, в том числе, касается и гражданских госслужащих. Как и другие пенсионеры по возрасту, они получат стимул для продолжения работы.

Также одобрены законопроект "Об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений" и 7 законопроектов по ратификации международных договоров.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы сегодня рассматриваем два важнейших документа: это временное торговое соглашение между государствами - членами ЕАЭС и Монголией, которое создает более преференциальный режим взаимной торговли с этой страной, и выносим на ратификацию соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это соглашение, мы уверены, создаст более благоприятные, более преференциальные условия для наших хозяйственных субъектов в плане продвижения продукции белорусской на рынок Объединенных Арабских Эмиратов и через Объединенные Арабские Эмираты в другие регионы мира, прежде всего в другие страны Ближнего Востока и Африки".