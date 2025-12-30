Современный молочно-товарный комплекс открыли в Клецком районе

Ввод более 20 новых молочно-товарных комплексов в текущем году принесет АПК Минской области значительные дивиденды. Это не только создание рабочих мест, но и существенный рост экспортного потенциала региона. Об этом заявили 30 декабря в Клецком районе на открытии крупного МТК сельхозфилиала "Клецкий", входящего в состав Слуцкого сыродельного комбината.

По словам губернатора центрального региона Алексея Кушнаренко, сейчас делается акцент на такие технологии, которые приносят высокие результаты и создают комфортные условия для работы людей. На новом комплексе планируют получать не менее 9 тыс. кг. молока от одной коровы - этот показатель выше среднего по стране.