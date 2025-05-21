Стоимость биткоина превысила 109 тыс. долларов

Стоимость биткоина 21 мая достигла отметки в 109 600 долларов, тем самым побив новый исторический максимум, следует из данных торгов, сообщает РИА Новости.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20:47 мск дорожал на 0,6 % за сутки - до 106 992 долларов. Максимально криптовалюта дорожала до 109 845 долларов, что стало новым рекордом.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 0,48 % - в среднем до 106 844,4 доллара. Динамика также приводится за сутки.

С начала мая стоимость биткоина выросла на 14 %, криптовалюта может завершить в плюсе второй месяц подряд. Аналитики отмечают, что положительное влияние на рынок по-прежнему оказывает поддержка биткоина администрацией президента США Дональда Трампа.