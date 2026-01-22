Стоимость серебра превысила 95 долларов за тройскую унцию

Биржевые цены на серебро обновили исторический максимум. Фьючерсы c поставкой в марте подорожали почти на 8 % и на максимуме поднялись до 95 долларов за унцию. И это впервые в истории.

Примечательно, что на фоне нового рекорда золота, которое перешагнуло отметку в 4,7 тыс. долларов, серебро немного потеряло в цене. Но после вернуло себе позиции. За последние 12 месяцев оно подорожало более чем на 190 %. И такие тенденции сохраняются.