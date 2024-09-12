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Свыше 600 товаров претендуют на получение знака качества в Беларуси - по каким критериям идет оценка
Чтобы продукция получила знак качества в Беларуси, ее оценивают по пяти критериям - безопасность, технологичность, инновационность, эстетичность и экологичность. Претендентов получить такой знак в нашей стране много. Об этом рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова в проекте "Актуальное интервью".
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации:
"На получение знака качества претендуют 660 наименований, заявились 217 предприятий. В ближайшее время будет заседание аттестационной комиссии, которое окончательно примет решение, какие из поступивших заявок будут номинированы на знак качества".
Также председатель Государственного комитета по стандартизации отметила, что объективность будет обеспечена: "Уже прошел ряд определенных рабочих встреч и совещаний, где обсуждались все нюансы и критерии. Каждый госорган, который участвует в экспертизе, разрабатывает свои ведомственные инструкции, в которых прописаны требования. Например, если оценивалась инновационность, то под этот критерий был разработан ряд подкритериев, по каждому из них выставлялась оценка, затем все баллы суммируются. На суд аттестационной комиссии выносятся те товары, которые получили максимальное количество баллов. Далее выбираются самые лучшие".
Знак качества выдается на два года и в течение этого времени производитель обязан поддерживать стабильное качество продукции.
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