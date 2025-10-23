Цена нефти Brent превысила 64 доллара за баррель

Цены на черное золото резко выросли на фоне сообщений о санкциях. О реакции рынка на угрозу перебоев в поставках сырья сообщает агентство Bloomberg.



Так, стоимость нефти марки Brent увеличилась более чем на 3 процента, превысив 64 доллара за баррель. А цена на нефть марки West Texas Intermediate поднялась выше 60 долларов.



Решение Трампа о санкциях опрошенные Bloomberg аналитики назвали рискованным и вряд ли способным привести к изменениям в политике Кремля.