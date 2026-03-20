Цены на золото на торгах потеряли в цене

Биржевые цены на золото упали ниже 4 750 долларов за унцию. Это снижение на 3 %. Последний раз ниже этой отметки оно торговалось 6 февраля.

Такое движение из-за укрепления доллара и политики Федеральной резервной службы США, которая ограничила надежды на скорое снижение процентных ставок. В итоге золото продолжает испытывать трудности в условиях роста доллара и цен на нефть, несмотря на повышенные геополитические риски.

Волатильность рынка также приводит к тому, что некоторые позиции по золоту закрываются для покрытия маржинальных требований по другим активам.

