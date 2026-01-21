Турчин оценил, как содержат телят в МТК "Лошница"

Значимость этой темы не раз обозначали на высшем уровне, ведь от этого во многом зависит будущее отечественного АПК, а значит и продовольственная безопасность. В частности, этот комплекс в Борисовском районе рассчитан на 800 голов дойного стада. В профилактории сейчас примерно 360 телят, 56 из них - в индивидуальных боксах.