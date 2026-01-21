3.72 BYN
Турчин оценил, как содержат телят в МТК "Лошница"
21 января эффективность системы содержания, кормления и ветеринарной защиты телят оценил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на базе молочно-товарного комплекса "Лошница".
Значимость этой темы не раз обозначали на высшем уровне, ведь от этого во многом зависит будущее отечественного АПК, а значит и продовольственная безопасность. В частности, этот комплекс в Борисовском районе рассчитан на 800 голов дойного стада. В профилактории сейчас примерно 360 телят, 56 из них - в индивидуальных боксах.
Еще один пункт в рабочей поездке премьера - ООО "ПОЖСНАБ". География поставок этого частного предприятия охватывает весь Евразийский континент и Африку. В 2024 году новый цех позволил значительно нарастить производство пожарных машин.
Александр Турчин поставил задачу проработать возможные варианты производства спецтехники на малогабаритном шасси и для других отраслей экономики.