Умный город. Кузнецов рассказал, какое комплексное решение для Катара предлагает Беларусь

Рынок Катара премиальный для многих производителей, высокодоходный, высокоплатежный. С какой продукцией Беларусь планирует закрепиться на этом рынке, в программе "Актуальное интервью" рассказал заместитель министра промышленности Беларуси Андрей Кузнецов.

"Мы провели переговоры с Министерством промышленности и торговли Катара, с Министерством муниципального развития. В Министерстве промышленности обозначили вопрос, что мы готовы поставлять коммунальную пассажирскую технику на этот рынок, обеспечивая какие-то сборочные производства у них в свободных экономических зонах, - сказал он. - Там, где была заинтересованность Министерства промышленности, взяли в проработку этот вопрос".

Андрей Кузнецов отметил, что создается рабочая группа. "Мы направили приглашение двум министрам посетить наше предприятие, чтобы уже определиться на месте, как мы дальше будем развивать сотрудничество. Изучив этот рынок, мы предложили им пассажирскую технику на электроходу с полной инфраструктурой, т. е. зарядки, остановки, так называемый умный город".

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По его словам, муниципальная сторона была заинтересована также в коммунальной технике, поинтересовалась щетками, сметками, мусоровозами. "Мы предоставили свою презентацию, и они были заинтересованы. И мы ожидаем в ближайшее время их визит к нам на наше предприятие, в Министерство, где мы уже подведем итоги и поймем, как нам дальше двигаться".

Получается такой парадокс, страна богатая и нефтью, и газом, но в то же время сделали ставку на экологичность.

Андрей Кузнецов: