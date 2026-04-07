Узбекистан заинтересован в белорусском опыте строительства АЭС

Беларусь готова поделиться с Узбекистаном опытом в области строительства АЭС. Накануне в правительстве начали разговор, а 7 апреля продолжили на Белорусской атомной электростанции. Экскурсию правительственной делегации Узбекистана проводит вице-премьер Виктор Каранкевич.

Узбекистан является важным партнером в Центральной Азии для Беларуси. Растет взаимный товарооборот, который уже приближается к 1 млрд долларов. Реализуются совместные проекты в фармацевтике, легкой, пищевой промышленности, в сельском хозяйстве.

Особый интерес со стороны Узбекистана к сфере развития атомной энергетики. Эта тема поднималась и на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым. Глава государства тогда выразил готовность помогать, делиться компетенциями и специалистами.

Этот вопрос не стали откладывать надолго. Узбекские гости предметно знакомятся с белорусским опытом строительства атомной электростанции, а все потому, что в Узбекистане пока нет своей АЭС, только ведется подготовка к ее возведению. Партнеры Беларуси хотели бы узнать, как развивается город атомщиков на примере Островца, и в будущем может взять за основу и своего.

Азим Ахмедхаджаев, директор агентства "Узатом":

"В Узбекистане считают белорусский опыт одним из самых совершенных с точки зрения того, что руководство страны и управляющие органы атомной промышленностью имеют особый подход к реализации важнейших задач и больших проектов. Поэтому для нас есть уже такое понимание, как белорусская модель. Мы приехали сюда все изучить, понять, как правильно выстраивать необходимые алгоритмы, а также чтобы взять уже готовые решения и совместно с белорусскими специалистами реализовать максимально идеальный проект строительства сооружений АЭС в Узбекистане и так называемого атомграда, в котором будут реализованы все самые лучшие решения, подходы и обеспечены социально-экономических условия для комфортного проживания большого количества населения".