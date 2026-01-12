Узнали, как белорусские МТК подготовились к зиме

В Беларуси с приходом холодов самое пристальное внимание уделяется животноводческой отрасли. Подготовка к зиме началась заблаговременно, чтобы устойчивый минус не стал стрессом для животных. Экстремальные холода не должны сказаться на продуктивности поголовья.

На молочнотоварном комплексе "Буево" в Витебском районе утеплили помещения для содержания коров и профилакторий для телят. Позаботились об установках, которые обогревают доильный зал. Также специалисты АПК отмечают, что чем ниже температура, тем питательнее должен быть рацион.

Иван Карпенко, ведущий зоотехник производственного участка ГП "Рудаково":

"Самое главное, чтобы было сухо, накормлены, тогда в молоке не потеряем, чтобы был сбалансированный рацион. У телят с понижением температуры увеличивается количество выпиваемого молока, у коров добавляются концентраты".