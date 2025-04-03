Узнали, когда будут собраны опытные образцы самолета "Освей"

Напомним, Беларусь и Россия работают над созданием лайнера в рамках проекта импортозамещения. Опытные образцы самолета будут собраны в 2026 году, испытания начнутся в 2027-м, и в случае прохождения сертификационных испытаний приступят к серийному выпуску.