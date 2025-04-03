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Узнали, когда будут собраны опытные образцы самолета "Освей"
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Серийное производство самолета "Освей" начнется в 2028 году, рассказал замдиректора ОАО "558 Авиационный ремонтный завод".
Напомним, Беларусь и Россия работают над созданием лайнера в рамках проекта импортозамещения. Опытные образцы самолета будут собраны в 2026 году, испытания начнутся в 2027-м, и в случае прохождения сертификационных испытаний приступят к серийному выпуску.
"Освей" рассчитан на перевозку 19 пассажиров и предназначен для авиаперевозок по местным и региональным воздушным линиям. Эксплуатация самолета возможна как в пассажирском, так и в грузовом варианте.