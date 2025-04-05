Узнали, когда в Минском международном выставочном центре откроется новый проект

Начальник отдела международного сотрудничества и специальных проектов государственного предприятия "БелЭкспо" Любовь Смирнова на пресс-конференции, посвященной месяцу делового туризма, рассказала, когда снова откроется для посетителей Минский международный выставочный центр, пишет БЕЛТА.

На современной площадке, не имеющей аналогов в Беларуси по возможностям трансформации, инновационности и мобильности, в конце декабря была представлена выставка достижений суверенной Беларуси "Моя Беларусь". За месяц работы ее посетили более 400 тыс. человек. Следующий проект - масштабная выставка к 80-летию Победы.

"Подготовка площадки к открытию выходит на финишную прямую. Уже с 9 мая стартуют мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. Площадка заживет полноценной жизнью: будет принимать гостей, посетителей", - отметила Любовь Смирнова.

По ее словам, уже формируется календарь на 2025-2026 годы. Здесь пройдут как национальные, так и международные выставки. Одна из них - выездная выставка "ИННОПРОМ", которая состоится осенью.