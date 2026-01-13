В Беларуси будет продолжена программа "Один район - один проект"

Обеспечить экономическую активность в малых городах и на селе, помочь бизнесу развиваться в глубинке. "Один район - один проект" стал мотором регионального развития. Завершено более сотни проектов. Обновлены фармпредприятия, построены теплицы, развивается деревообработка - представлены разные сферы экономики.

Развитие регионов

"Все начинается с яйца!" В Солигорске уверены: таков закон жизни и успешного бизнеса. Отсюда родом каждое седьмое яйцо в Беларуси. Солигорская фабрика держит марку крупнейшего в стране производителя куриных яиц, перепелиных - вообще единственного.

А начинали заниматься перепелкой еще в 2003-м. С чистого листа. Боялись? Наверняка. Ведь прежде в Беларуси никто и никогда в промышленных масштабах таким производством не занимался. Пытались, не скрывают. Но яйцо перепелов не продавалось. Уйдут годы популяризации культуры потребления, прежде чем белорусы распробуют перепелиные продукты.

Словом, солигорчане приучают белорусов к хорошему. Судя по всему, у них это неплохо получается, раз проект по строительству новой перепелиной фермы замахивается на производство в 200 млн яиц ежегодно! Новая ферма здесь вырастет за каких-то полтора года.

Посильные для предприятия кредитные ресурсы в рамках программы "Один район - один проект" откроют новую веху в развитии солигорского гиганта. И это не просто новые стены, эта работа еще для полсотни солигорчан. И какая!

Сделать регионы привлекательным местом для жизни, создавая новые производства. "Один район - один проект" - это не столько про экономику, сколько про людей, про то, чтобы дать возможность белорусам трудиться на своей малой родине, а не искать длинный рубль где-то на новом месте.

Так что банки, финансируя проекты, не ставят условий из разряда "обязательное импортозамещение" или "недублирующие производства". Важнее другое.

Евгений Губейко, начальник филиала Банка развития в Минске:

"Ограничений нет. Правильно разработанный, адекватный инвестпроект с понятной бизнес-идеей имеет место быть рассмотренным для финансирования банком".

С начала 2025 года программу упрощают. Таким был запрос предпринимателей - сделать "старт" бизнеса для инвестора максимально простым и быстрым. Так появилась "Региональная инициатива". Она уже собрала более 270 заявок.