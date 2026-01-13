3.70 BYN
В Беларуси будет продолжена программа "Один район - один проект"
Обеспечить экономическую активность в малых городах и на селе, помочь бизнесу развиваться в глубинке. "Один район - один проект" стал мотором регионального развития. Завершено более сотни проектов. Обновлены фармпредприятия, построены теплицы, развивается деревообработка - представлены разные сферы экономики.
Развитие регионов
"Все начинается с яйца!" В Солигорске уверены: таков закон жизни и успешного бизнеса. Отсюда родом каждое седьмое яйцо в Беларуси. Солигорская фабрика держит марку крупнейшего в стране производителя куриных яиц, перепелиных - вообще единственного.
А начинали заниматься перепелкой еще в 2003-м. С чистого листа. Боялись? Наверняка. Ведь прежде в Беларуси никто и никогда в промышленных масштабах таким производством не занимался. Пытались, не скрывают. Но яйцо перепелов не продавалось. Уйдут годы популяризации культуры потребления, прежде чем белорусы распробуют перепелиные продукты.
Словом, солигорчане приучают белорусов к хорошему. Судя по всему, у них это неплохо получается, раз проект по строительству новой перепелиной фермы замахивается на производство в 200 млн яиц ежегодно! Новая ферма здесь вырастет за каких-то полтора года.
Посильные для предприятия кредитные ресурсы в рамках программы "Один район - один проект" откроют новую веху в развитии солигорского гиганта. И это не просто новые стены, эта работа еще для полсотни солигорчан. И какая!
Сделать регионы привлекательным местом для жизни, создавая новые производства. "Один район - один проект" - это не столько про экономику, сколько про людей, про то, чтобы дать возможность белорусам трудиться на своей малой родине, а не искать длинный рубль где-то на новом месте.
Так что банки, финансируя проекты, не ставят условий из разряда "обязательное импортозамещение" или "недублирующие производства". Важнее другое.
Евгений Губейко, начальник филиала Банка развития в Минске:
"Ограничений нет. Правильно разработанный, адекватный инвестпроект с понятной бизнес-идеей имеет место быть рассмотренным для финансирования банком".
С начала 2025 года программу упрощают. Таким был запрос предпринимателей - сделать "старт" бизнеса для инвестора максимально простым и быстрым. Так появилась "Региональная инициатива". Она уже собрала более 270 заявок.
Чтобы начать, достаточно подать заявку на онлайн-площадке "Региональная инициатива.бел". Ее создатель - Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, за ним - все решения о включении бизнес-идеи в перечень инвестпроектов. Каждый пятый заявитель уже получил финансирование. Здесь уверены: инвестиции - это просто и дальновидно. Тем более, если это инвестиции в будущее.