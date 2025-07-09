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В Беларуси интернет-магазины обязаны отвечать на электронные обращения покупателей
Автор:Редакция news.by
С 11 июля интернет-магазины обязаны отвечать на электронные обращения покупателей. Соответствующие изменения в правила дистанционной торговли внес МАРТ, чтобы защитить права потребителей.
На сегодняшний день в Беларуси насчитывается более 30 тыс. интернет-магазинов. Рост числа покупок и активное развитие отношений между площадками и потребителями потребовали усиления регулирования в этой сфере.
В Беларуси новые правила интернет-торговли: что изменится для покупателей и продавцов
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