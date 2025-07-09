В Беларуси интернет-магазины обязаны отвечать на электронные обращения покупателей

С 11 июля интернет-магазины обязаны отвечать на электронные обращения покупателей. Соответствующие изменения в правила дистанционной торговли внес МАРТ, чтобы защитить права потребителей.

На сегодняшний день в Беларуси насчитывается более 30 тыс. интернет-магазинов. Рост числа покупок и активное развитие отношений между площадками и потребителями потребовали усиления регулирования в этой сфере.