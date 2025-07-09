В Беларуси новые правила интернет-торговли: что изменится для покупателей и продавцов

Интернет-торговля на самом деле приобретает все большую популярность. Сегодня в Беларуси в торговом реестре зарегистрировано свыше 30 тысяч интернет-магазинов. И, конечно, без особого внимания со стороны государства здесь не обходится. С 11 июля в силу вступают нововведения, цель которых сделать более прозрачными отношения продавец-покупатель и защитить права потребителей.

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "С 11 июля вступают в действие нормы, которые предусматривают обязанность интернет-площадок и интернет-магазинов отвечать на электронные обращения потребителей. До этого времени такой обязанности не было. Т.е., если в письменном виде потребитель к ним обратился, обязаны ему ответить. А если в электронном виде, то могли и не отвечать. Вот эта проблема тоже уходит с 11 числа. Обязаны будут обеспечить прием электронных обращений и обязаны будут отвечать в соответствии с законом об обращении граждан и юридических лиц".

Несмотря на жалобы, которые сегодня есть, онлайн-покупки самые востребованные. Главное преимущество – это, безусловно, экономия времени. Не нужно тратить часы на походы в магазины. Но потребителям все равно нужно быть начеку. Даже самый надежный, на первый взгляд, маркетплейс может лишить вас крупной суммы денег.

"Чем хорошо законодательство Республики Беларусь в части защиты интернет- потребителей, тем, что мы максимально приблизили все защищающие права потребителей нормы, которые присущи и стационарной торговле. То есть у нас интернет-магазины – это не анонимные магазины, всегда можно найти их владельцев, вынести предписание для того, чтобы были устранены нарушения законодательства о защите прав потребителей. Потребитель может пойти в суд, субъект обязан будет явиться в суд и соответственно исполнять решение суда. Это благодаря 60-у указу Президента, который был принят достаточно давно. Тем не менее, он очень эффективно работает, особенно в части защиты прав потребителей", - пояснила начальник управления защиты прав потребителей.