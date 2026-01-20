В Беларуси на выплату февральских пенсий направят около 2,5 млрд рублей

В Беларуси расходы на выплату пенсий в феврале 2026 года вырастут и составят около 2,5 млрд рублей. Данными поделились в Минтруда.

Напомним, 19 января Президент подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 февраля. В среднем они вырастут на 10 %. Коснется это как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Елена Гоморова, начальник главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту составит порядка 1070 рублей. Хочу обратить особое внимание, что повышение у каждого пенсионера будет свое в зависимости от продолжительности стажа работы до выхода на пенсию, величины заработка, а также выплачиваемых к пенсии доплат".