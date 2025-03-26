В Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь. Что туда входит и сколько будет стоить?

С 1 апреля в Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь - он будет доступен у всех операторов страны. Что в него входит и во сколько он обойдется, рассказал начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун, сообщает БЕЛТА.

Подключить базовый социальный тариф можно будет у любого мобильного оператора Беларуси, так как его введение будет обязательным для всех. В ближайшее время подробности появятся на официальных сайтах и можно будет ознакомиться с порядком подключения более детально. Воспользоваться тарифом белорусы смогут с 1 апреля, а стоимость будет контролироваться государством. Ранее в Министерстве связи и информатизации сообщалось, что он может составить около Br12.

В месяц по базовому социальному тарифу абонент получит 200 минут голосового трафика во все сети электросвязи на территории Беларуси, 2 Гб трафика передачи данных и 50 СМС-сообщений.

По словам Дмитрия Корзуна, для определения оптимального количества данных был проведен анализ поведения абонентов. В целом этот тариф скорее не для студентов, а для более зрелого поколения, потому что этого количества интернет-трафика вполне достаточно, чтобы читать новости, но уже для просмотра видеороликов будет маловато. "В будущем мы будем анализировать, насколько этот тариф востребован. Думаю, что где-то к 1 июля мы уже получим определенную статистику и, если будет необходимость, мы, конечно, будем вносить изменения", - подчеркнул он.

Что касается формирования цены, то государство определило порядок формирования и рентабельность на уровне 25 %. "Оператор может занести туда только свои обоснованные затраты. Цена будет адекватной", - акцентировал начальник управления.