В Беларуси появится реестр компаний, которые попались на взятках

В Беларуси создают реестр недобросовестных юрлиц, которые попались на взятках, в том числе при закупках, анонсирует Генпрокуратура. По ее данным, более 70 % взяток дают при проведении процедур закупок, исполнении договоров и распоряжении государственной собственностью.

В прошлом к ответственности привлечены 140 компаний, должностные лица которых попались на взятках. Как отметили в ведомстве, недобросовестные субъекты хозяйствования должны на полгода лишаться возможности участвовать в госзакупках.