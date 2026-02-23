3.73 BYN
В Беларуси появится реестр компаний, которые попались на взятках
Автор:Редакция news.by
В Беларуси создают реестр недобросовестных юрлиц, которые попались на взятках, в том числе при закупках, анонсирует Генпрокуратура. По ее данным, более 70 % взяток дают при проведении процедур закупок, исполнении договоров и распоряжении государственной собственностью.
В прошлом к ответственности привлечены 140 компаний, должностные лица которых попались на взятках. Как отметили в ведомстве, недобросовестные субъекты хозяйствования должны на полгода лишаться возможности участвовать в госзакупках.
Чтобы компании видели, что юрлица осуществили такие правонарушения, сейчас и создают специальный открытый реестр привлеченных по статье о взятках. Пока разрабатывается порядок его формирования. Появиться такой реестр должен в 2026 году.