В Беларуси продлили срок обращения чеков "Имущество" до конца 2030 года

В Беларуси продлили срок обращения именных приватизационных чеков "Имущество".

Срок их действия истекал 31 декабря 2025 года. Теперь же белорусы смогут воспользоваться чеками до конца 2030 года, следует из постановления Совмина.

Это уже не первое продление. Например, в 2020 году устанавливали срок сперва до конца 2022-го, затем еще на три года.

По данным Госкомимущества, в обмен на эти чеки сейчас можно получить акции более чем 160 открытых акционерных обществ.