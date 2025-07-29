В Беларуси с 1 августа увеличатся "возрастные" доплаты к пенсиям

В Беларуси с 1 августа увеличиваются "возрастные" доплаты к пенсиям.

Так, для людей в возрасте 75-79 лет размер этих выплат составит 91 рубль 45 копеек, а при наличии инвалидности I группы - 213 рублей 38 копеек. Тем, кому исполнилось 80 лет и больше (с учетом надбавки на уход), размер выплат составит почти 183 рубля, а при наличии инвалидности I группы - 243 рубля 86 копеек.

"Возрастные" доплаты к пенсиям получают более 540 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше. Расходы на них в 2025 году составят около 870 млн. рублей.