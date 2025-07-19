В "Белгоспищепроме" рассказали, почему выросли цены на шоколадную продукцию

Беларусь славится вкусом своих конфет и других сладостей, на которые спрос очень высокий. Но покупатели столкнулись с повышением цен на эти товары. В чем причина, рассказал председатель концерна "Белгоспищепром" Олег Жидков в "Актуальном интервью".

Основной причиной повышения цен председатель концерна назвал резкое подорожание сырья, а именно какао-бобов. "Наша кондитерская отрасль импортозависима, поскольку мы используем сырье критического импорта, которое по своим объективным причинам, прежде всего по климатическим особенностям, мы не можем возделывать в нашей стране, - обозначил он. - Поэтому мы сегодня все закупаем по импорту. И, естественно, мы должны считаться с негативными явлениями, которые меняют цену в большую сторону".

Олег Жидков отметил, что изменение цены произошло из-за снижения урожайности какао-бобов в мировом масштабе и затрат на транспортно-логистические услуги, ведь требуются большие усилия, чтобы доставить сырье с африканского континента.

"Вместе с этим мы не сидим на месте. Мы сегодня активно работаем непосредственно в тех регионах произрастания, где мы можем найти для себя что-то новое. Это не только страны Африки, но и страны Латинской Америки, - подчеркнул он. - В прошлом году делегация Республики Беларусь во главе с премьер-министром посещала Венесуэлу, где активно прорабатывалась возможность поставки какао-бобов. Эта договоренность возымела силу. Мы сегодня начинаем получать пробные партии оттуда".