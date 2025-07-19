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Жидков: Предприятия "Белгоспищепрома" производят 4 млн кг сладостей в месяц
Около 20 % белорусских сладостей идет на экспорт. Об этом сказал председатель концерна "Белгоспищепром" Олег Жидков в "Актуальном интервью".
Каждый год объем производства в "Белгоспищепроме", по словам председателя концерна, растет, но в 2025 году все немного замедлилось из-за снижения спроса на конфетно-шоколадный ассортимент, что связано с ростом цен. "В то же время потребитель переключился на более дешевый ассортимент, коим являются бисквитные кондитерские изделия, печенье, вафли, различные батончики, в том числе и сахаросодержащие изделия, такие как карамель, мягкая либо твердая", - обозначил он.
Олег Жидков:
"Силами предприятий концерна мы производим порядка 4 млн кг продукции в месяц. Я считаю, что это достаточно объемная цифра. Порядка 80 % всего, что мы производим, реализуется в Республике Беларусь. И 20 % мы отправляем на экспорт".
Как отметил председатель концерна, 80 % всего белорусского экспорта едет в направлении Российской Федерации. "Порядка 7 % экспорта уезжает в Китай: туда едет исключительно шоколад и шоколадные изделия, продукт с более высокими потребительскими свойствами и более высокой добавленной стоимостью. На страны СНГ, не считая Российскую Федерацию, приходится порядка 4 % нашего экспорта. Оставшиеся несколько процентов мы распределяем по странам дальнего зарубежья", - привел данные Олег Жидков.