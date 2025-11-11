3.68 BYN
2.97 BYN
3.44 BYN
В белорусских магазинах запретили продавать мелкую картошку
В Беларуси вступили в силу обновленные требования к размеру картофеля, реализуемого населению через розничную торговую сеть.
Если раньше минимальный допустимый диаметр клубней составлял 35 мм, то после внесения поправок в действующий ГОСТ на свежий картофель (ГОСТ 7176-2017 с изменениями) он вырос до 45 мм. Нововведение касается всех торговых объектов - от супермаркетов до рынков и лотков.
Как объяснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), целью изменений является защита прав потребителей и повышение качества продукции. Мелкие клубни часто имеют низкую товарную ценность - они быстрее портятся, хуже хранятся и содержат больше отходов при очистке. Теперь покупатель может быть уверен, что приобретает картофель, пригодный для длительного домашнего хранения и кулинарной обработки.
Параллельные меры по стабилизации рынка
Одновременно МАРТ контролирует формирование государственных стабилизационных фондов плодоовощной продукции - резервов, создаваемых ежегодно для предотвращения сезонных скачков цен. По данным на 10 ноября 2025 года, план заготовок выполнен на 96,4 %.
Продукт
% выполнения
Картофель
102,7 %
Капуста
99 %
Морковь
105,3 %
Свекла
118,6 %
Лук репчатый
103,6 %
Яблоки
80,7 %
Недобор по яблокам связан с поздним сбором урожая в Гродненской и Брестской областях из-за затяжных дождей в сентябре-октябре.
Государственное регулирование цен
С октября 2025 года МАРТ ввел предельные розничные цены на ключевые овощи и фрукты - "борщевой набор" и яблоки. Это мера направлена на сдерживание инфляции в условиях роста затрат на логистику и хранение.
Актуальные ценовые потолки (на 11 ноября 2025 года):
Продукт
Максимальная цена, руб./кг
Картофель
1,07
Свекла
1,17
Морковь
1,35
Капуста белокочанная
1,62
Лук репчатый
1,68
Яблоки (свежие)
4,80
Напомним, в апреле также были утверждены изменения в системе регулирования цен, направленные на поддержку отечественных производителей.
Теперь белорусские производители могут не согласовывать повышение цены с госорганами в случае, если применяют норму рентабельности реализованной продукции при калькулировании соответствующей цены. Эта норма рентабельности определяется производителями самостоятельно, исходя из фактических данных, которые у них есть за период с 2021-го по 2024 год.
"Смотрится максимальное значение за один из годов. Если у производителя в этот период была отрицательная рентабельность, то цены можно повысить до безубыточного уровня, то есть до нуля, - пояснил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец. - При этом норма рентабельности считается по товарной группе, указанной в постановлении Совмина № 713. Если нет раздельного учета по товарным группам, до нулевой рентабельности тоже можно установить. Если с учетом работы над сокращением затрат фактическая рентабельность сегодня больше, чем в прежние годы, снижать цены не надо".
Также существенно сократился перечень товаров, подлежащих ценовому регулированию, - с 331 до 211 позиций. Исключены позиции, которые не являются товарами повседневного спроса либо находятся в более высокой ценовой категории.
А вот на товары, которые входят в потребительскую корзину и востребованы у населения, регулирование цен со стороны государства осталось.