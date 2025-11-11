В белорусских магазинах запретили продавать мелкую картошку

свежий картофель (фото pixabay.com) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c853c8ea-5851-427c-985d-e04c36e7eafd/conversions/b9ea8909-fbee-42a3-91b6-1e60016242e5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c853c8ea-5851-427c-985d-e04c36e7eafd/conversions/b9ea8909-fbee-42a3-91b6-1e60016242e5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c853c8ea-5851-427c-985d-e04c36e7eafd/conversions/b9ea8909-fbee-42a3-91b6-1e60016242e5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c853c8ea-5851-427c-985d-e04c36e7eafd/conversions/b9ea8909-fbee-42a3-91b6-1e60016242e5-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси вступили в силу обновленные требования к размеру картофеля, реализуемого населению через розничную торговую сеть.

Если раньше минимальный допустимый диаметр клубней составлял 35 мм, то после внесения поправок в действующий ГОСТ на свежий картофель (ГОСТ 7176-2017 с изменениями) он вырос до 45 мм. Нововведение касается всех торговых объектов - от супермаркетов до рынков и лотков.

Как объяснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), целью изменений является защита прав потребителей и повышение качества продукции. Мелкие клубни часто имеют низкую товарную ценность - они быстрее портятся, хуже хранятся и содержат больше отходов при очистке. Теперь покупатель может быть уверен, что приобретает картофель, пригодный для длительного домашнего хранения и кулинарной обработки.

Параллельные меры по стабилизации рынка

Одновременно МАРТ контролирует формирование государственных стабилизационных фондов плодоовощной продукции - резервов, создаваемых ежегодно для предотвращения сезонных скачков цен. По данным на 10 ноября 2025 года, план заготовок выполнен на 96,4 %.

Продукт % выполнения Картофель 102,7 % Капуста 99 % Морковь 105,3 % Свекла 118,6 % Лук репчатый 103,6 % Яблоки 80,7 %

Недобор по яблокам связан с поздним сбором урожая в Гродненской и Брестской областях из-за затяжных дождей в сентябре-октябре.

Государственное регулирование цен

С октября 2025 года МАРТ ввел предельные розничные цены на ключевые овощи и фрукты - "борщевой набор" и яблоки. Это мера направлена на сдерживание инфляции в условиях роста затрат на логистику и хранение.

Актуальные ценовые потолки (на 11 ноября 2025 года):

Продукт Максимальная цена, руб./кг Картофель 1,07 Свекла 1,17 Морковь 1,35 Капуста белокочанная 1,62 Лук репчатый 1,68 Яблоки (свежие) 4,80

Напомним, в апреле также были утверждены изменения в системе регулирования цен, направленные на поддержку отечественных производителей.

Теперь белорусские производители могут не согласовывать повышение цены с госорганами в случае, если применяют норму рентабельности реализованной продукции при калькулировании соответствующей цены. Эта норма рентабельности определяется производителями самостоятельно, исходя из фактических данных, которые у них есть за период с 2021-го по 2024 год.

"Смотрится максимальное значение за один из годов. Если у производителя в этот период была отрицательная рентабельность, то цены можно повысить до безубыточного уровня, то есть до нуля, - пояснил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец. - При этом норма рентабельности считается по товарной группе, указанной в постановлении Совмина № 713. Если нет раздельного учета по товарным группам, до нулевой рентабельности тоже можно установить. Если с учетом работы над сокращением затрат фактическая рентабельность сегодня больше, чем в прежние годы, снижать цены не надо".

Также существенно сократился перечень товаров, подлежащих ценовому регулированию, - с 331 до 211 позиций. Исключены позиции, которые не являются товарами повседневного спроса либо находятся в более высокой ценовой категории.