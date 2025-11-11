В Британии число бездомных достигло рекордного уровня

Рост числа бездомных в Англии достиг рекордного уровня. Почти 300 тысяч человек вынуждены жить на улицах, в палатках или в непригодных для жизни зданиях.

Согласно шокирующему отчету организации Crisis, за несколько лет число людей, столкнувшихся с потерей жилья, выросло более чем на 20 %. Параллельно с этим почти на 40 % увеличилось число бездомных, ставших жертвами выселения из приютов, что усугубляет картину.

Британские эксперты, проводившие исследование, винят в сложившейся ситуации катастрофическую нехватку доступного жилья и крах систем социальной поддержки.