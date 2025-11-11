Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Туск обвинил Трампа в дестабилизации НАТО

Премьер-министр польского режима обвинил Трампа в дестабилизации НАТО, подчеркнув, что непредсказуемость США угрожает безопасности Европы.

В интервью Дональд Туск заявил, что Североатлантический альянс переживает период нестабильности из-за непонятной и изменчивой политики Белого дома. По его словам, это в целом ставит под вопрос будущее НАТО.

Польский премьер отметил, что в условиях глобальной турбулентности Польша делает ставку на коллективную безопасность, а непредсказуемость Трампа, по мнению Туска, - это риск, который Европа не может себе позволить игнорировать.

