В Бразилии открылась 30-я конференция ООН по изменению климата
Автор:Редакция news.by
В Бразилии открылась 30-я конференция ООН по изменению климата. Сюда прибыли лидеры десятков стран.
Правда, президента США здесь нет. Трамп недавно заявил, что теория глобального потепления - это планетарных масштабов мошенничество.
Конференция в Бразилии началась со скандала. Выяснилось, что ее участники прибыли на частных самолетах (бизнес-джетов и огромных лайнеров в местном аэропорту насчитали многие десятки), что нанесло колоссальный ущерб экологии. Вдобавок к месту проведения конференции прорубили дорогу в джунглях - для этого вырубили десятки квадратных километров первозданного леса Амазонии.