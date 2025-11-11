В Бразилии открылась 30-я конференция ООН по изменению климата

Правда, президента США здесь нет. Трамп недавно заявил, что теория глобального потепления - это планетарных масштабов мошенничество.

Конференция в Бразилии началась со скандала. Выяснилось, что ее участники прибыли на частных самолетах (бизнес-джетов и огромных лайнеров в местном аэропорту насчитали многие десятки), что нанесло колоссальный ущерб экологии. Вдобавок к месту проведения конференции прорубили дорогу в джунглях - для этого вырубили десятки квадратных километров первозданного леса Амазонии.