Белорусские полярники прибыли в Антарктиду

Участники 18-й Белорусской антарктической экспедиции успешно добрались до полевой базы в Антарктиде и приступили к выполнению научных исследований и поставленных задач. Развернуты ключевые системы жизнеобеспечения, налажена спутниковая связь.

На станции "Гора Вечерняя" белорусская команда будет проводить исследования по таким направлениям как:

В фокусе внимания - выявление возможных генетических изменений у полярников под воздействием условий Антарктики. Полученные данные будут использоваться как для работы на Ледовом континенте и Крайнем Севере, так и для мониторинга здоровья космонавтов.