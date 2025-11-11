Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Белорусские полярники прибыли в Антарктиду

Участники 18-й Белорусской антарктической экспедиции успешно добрались до полевой базы в Антарктиде и приступили к выполнению научных исследований и поставленных задач. Развернуты ключевые системы жизнеобеспечения, налажена спутниковая связь.

Впервые в истории белорусских антарктических экспедиций настроено телевещание национального канала "Беларусь 24" - так родная Беларусь стала ближе.

На станции "Гора Вечерняя" белорусская команда будет проводить исследования по таким направлениям как:

  • физика атмосферы и мониторинг ее озонового слоя; 
  • биология и микробиология;
  • геофизика; 
  • геология; 
  • криология.

В фокусе внимания - выявление возможных генетических изменений у полярников под воздействием условий Антарктики. Полученные данные будут использоваться как для работы на Ледовом континенте и Крайнем Севере, так и для мониторинга здоровья космонавтов.

Разделы:

Общество

Теги:

Антарктидаполярники