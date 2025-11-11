3.68 BYN
Белорусские полярники прибыли в Антарктиду
Автор:Редакция news.by
Участники 18-й Белорусской антарктической экспедиции успешно добрались до полевой базы в Антарктиде и приступили к выполнению научных исследований и поставленных задач. Развернуты ключевые системы жизнеобеспечения, налажена спутниковая связь.
Впервые в истории белорусских антарктических экспедиций настроено телевещание национального канала "Беларусь 24" - так родная Беларусь стала ближе.
На станции "Гора Вечерняя" белорусская команда будет проводить исследования по таким направлениям как:
- физика атмосферы и мониторинг ее озонового слоя;
- биология и микробиология;
- геофизика;
- геология;
- криология.
В фокусе внимания - выявление возможных генетических изменений у полярников под воздействием условий Антарктики. Полученные данные будут использоваться как для работы на Ледовом континенте и Крайнем Севере, так и для мониторинга здоровья космонавтов.