В Исламабаде у здания суда взорвалось авто - погибли 12 человек

В Исламабаде погибли как минимум 12 человек, еще 20 ранены в результате подрыва автомобиля. Как стало известно, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, заложенное в машину, припаркованную у здания суда.

Сейчас проводится экстренная эвакуация, здание оцеплено, на месте работают саперы и следователи.

По предварительным данным, целью атаки могли быть отдельные участники судебного процесса, однако официального подтверждения этому нет. Власти рассматривают случившееся как акт терроризма, направленный на дестабилизацию ситуации в столице.

