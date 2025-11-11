3.68 BYN
2.97 BYN
3.44 BYN
В Исламабаде у здания суда взорвалось авто - погибли 12 человек
Автор:Редакция news.by
В Исламабаде погибли как минимум 12 человек, еще 20 ранены в результате подрыва автомобиля. Как стало известно, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, заложенное в машину, припаркованную у здания суда.
Сейчас проводится экстренная эвакуация, здание оцеплено, на месте работают саперы и следователи.
По предварительным данным, целью атаки могли быть отдельные участники судебного процесса, однако официального подтверждения этому нет. Власти рассматривают случившееся как акт терроризма, направленный на дестабилизацию ситуации в столице.