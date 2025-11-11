В Исламабаде у здания суда взорвалось авто - погибли 12 человек

В Исламабаде погибли как минимум 12 человек, еще 20 ранены в результате подрыва автомобиля. Как стало известно, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, заложенное в машину, припаркованную у здания суда.

Сейчас проводится экстренная эвакуация, здание оцеплено, на месте работают саперы и следователи.