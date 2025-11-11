ГПК: пока Литва не нормализует движение, перемещения грузовиков через белорусскую границу не будет

Пока Литва не организует нормальное движение через пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай", перемещение грузовиков с литовской регистрацией через белорусскую границу осуществляться не будет, об этом официально заявляет Таможенный комитет.

Все 1100 большегрузов, которые так и не дождались открытия границы Литвой, будут находиться на специальных стоянках возле пунктов пропуска "Каменный Лог", "Бенякони", "Берестовица", "Котловка".