В Египте столкнулись туристический автобус и грузовик
Автор:Редакция news.by
Массовое ДТП произошло в Египте. В результате столкновения автобуса с грузовиком погибли два человека: водитель и гражданка России. Информацию официально подтвердило Генеральное консульство России в Хургаде.
Всего в аварии пострадали 39 человек из разных стран, 27 из них - граждане России. Пострадавшие доставлены в больницу, после осмотра и оказания первой помощи 10 человек отпущены.
Туристическая группа следовала из Хургады для осмотра местных достопримечательностей.