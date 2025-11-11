В Египте столкнулись туристический автобус и грузовик

Массовое ДТП произошло в Египте. В результате столкновения автобуса с грузовиком погибли два человека: водитель и гражданка России. Информацию официально подтвердило Генеральное консульство России в Хургаде.

Всего в аварии пострадали 39 человек из разных стран, 27 из них - граждане России. Пострадавшие доставлены в больницу, после осмотра и оказания первой помощи 10 человек отпущены.