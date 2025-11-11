Создание нового разведывательного органа инициировала Еврокомиссия. Подразделение под руководством фон дер Ляйен должно будет анализировать данные, поступающие от спецслужб стран ЕС.

Цель - усилить безопасность Евросоюза на фоне якобы растущих угроз, включая кибератаки, дезинформацию и внешнее вмешательство.

При этом предложение вызвало скорее негативную реакцию: чиновники дипломатической службы ЕС выступают против внедрения нового органа, опасаясь за будущее собственного разведывательного ведомства.