Создание нового разведывательного органа инициировала Еврокомиссия

Создание нового разведывательного органа инициировала Еврокомиссия. Подразделение под руководством фон дер Ляйен должно будет анализировать данные, поступающие от спецслужб стран ЕС.

Цель - усилить безопасность Евросоюза на фоне якобы растущих угроз, включая кибератаки, дезинформацию и внешнее вмешательство.

При этом предложение вызвало скорее негативную реакцию: чиновники дипломатической службы ЕС выступают против внедрения нового органа, опасаясь за будущее собственного разведывательного ведомства.

План пока официально не был доведен до сведения всех государств-членов ЕС, концепция ведомства обсуждается, и конкретные сроки не установлены.

В миреЕвропа

ЕСУрсула фон дер Ляйен