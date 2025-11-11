3.68 BYN
Создание нового разведывательного органа инициировала Еврокомиссия
Автор:Редакция news.by
Создание нового разведывательного органа инициировала Еврокомиссия. Подразделение под руководством фон дер Ляйен должно будет анализировать данные, поступающие от спецслужб стран ЕС.
Цель - усилить безопасность Евросоюза на фоне якобы растущих угроз, включая кибератаки, дезинформацию и внешнее вмешательство.
При этом предложение вызвало скорее негативную реакцию: чиновники дипломатической службы ЕС выступают против внедрения нового органа, опасаясь за будущее собственного разведывательного ведомства.
План пока официально не был доведен до сведения всех государств-членов ЕС, концепция ведомства обсуждается, и конкретные сроки не установлены.