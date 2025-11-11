Как купить пустующий дом, рассказали в Госкомимуществе

С 1 января 2023 года в хозяйственный оборот по всей стране вовлечено более 15 тысяч пустующих домов. Только с начала 2025-го вторую жизнь получили 1200 таких объектов.

Одноименный единый реестр обновляется постоянно. Сейчас в нем содержатся сведения о более чем 48 тысячах пустующих домов, из них более чем по 28 тысячам сейчас ведется работа.

Евгений Батуревич, консультант отдела регулирования земельных отношений Госкомитета по имуществу Беларуси:

"Надо обращать внимание на текущий статус дома. Там будет указано, на какой он стадии сейчас находятся работы. Если дом только выявлен, соответственно, вы его не можете на данный момент приобрести. Если в статусе дома указывается, что он предлагается для продажи, соответственно, вы можете обратиться в тот исполком, который занимается продажей этого жилого дома, и приобрести его на условиях, которые там описаны. Вариантов два: прямая продажа либо через аукцион. Если аукцион, то проводится оценка рыночной стоимости пустующего дома. Если мы говорим о прямой продаже, здесь уже исполком сам определяется, за какую стоимость его продать, и это стоимость фиксированная, в том числе за одну базовую".