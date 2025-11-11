Главный инженер крупного предприятия Минского региона задержан за коррупцию

В МВД заявили о задержании главного инженера одного из крупных предприятий Минского региона за коррупцию.

По оперативным данным, 54-летний мужчина, житель Борисова, неоднократно получал незаконные вознаграждения от иностранца в момент, когда на предприятии велась масштабная модернизация производства. Взяткодатель рассчитывал на победу в тендере, чтобы его компания выступила поставщиком оборудования.

"Они договорились об "откате" в размере 10 % от стоимости контракта. Валюту фигурант получал на зарубежную карту родственницы, а также наличными при встречах с взяткодателем в гостиницах Беларуси и находясь в командировках за границей. Общая сумма "благодарностей" составляет около 120 тысяч рублей в эквиваленте".