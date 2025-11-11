Кто будет следующим правителем Украины

"Пленки Миндича" оказались всего лишь разминкой, легким прогревом перед настоящим, тотальным политическим накатом на всю команду Зеленского. И сколько бы он ни строил из себя главного борца с коррупцией, ни изображал, что он якобы всецело поддерживает "независимых" западных детективов из НАБУ и САП, ничего у него не выйдет, потому что удар идет именно по нему лично и по всей его камарилье.

Создано с помощью Grok Imagine

Вот уже даже The New York Times - этот рупор американского истеблишмента - открытым текстом пишет, что менеджеры "Квартала 95" крышуют украинскую энергетику и пилят бюджетные миллиарды на строительстве фортификаций.

Цитируем NYT от 10 ноября 2025 года:

"НАБУ и САП объявили о раскрытии одной из крупнейших коррупционных схем за всю историю Украины, а именно в государственной компании "Энергоатом". Подрядчиков заставляли отдавать откаты до 15 % от суммы контрактов. За 15 месяцев собрано 1000 часов аудиопрослушки, проведено более 70 обысков. В преступной группировке состоял бывший советник министра энергетики, исполнительный директор "Энергоатома" по физической защите, целая отмывочная бригада и "известный в СМИ бизнесмен", которого украинские медиа прямо называют Тимуром Миндичем - соучредителем студии "Квартал 95". Именно он, по версии следствия, возглавлял всю ОПГ".

Расследование продолжалось даже после того, как Зеленский в июле 2025-го пытался фактически уничтожить НАБУ и САП, но был вынужден отступить под давлением уличных протестов. А за несколько часов до обысков господин Миндич, как по нотам, спешно вылетел из страны.

Коллаж, размещенный в открытом доступе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b834c228-6028-4aee-a5a7-b0cd3eeac73d/conversions/edc3b6e8-1ee9-4977-8c78-ad2c1d1dc119-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b834c228-6028-4aee-a5a7-b0cd3eeac73d/conversions/edc3b6e8-1ee9-4977-8c78-ad2c1d1dc119-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b834c228-6028-4aee-a5a7-b0cd3eeac73d/conversions/edc3b6e8-1ee9-4977-8c78-ad2c1d1dc119-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b834c228-6028-4aee-a5a7-b0cd3eeac73d/conversions/edc3b6e8-1ee9-4977-8c78-ad2c1d1dc119-xl-___webp_1920.webp 1920w Коллаж, размещенный в открытом доступе

И вот тут невольно всплывает старая добрая украинская предвыборная традиция под кодовым названием "Геть!" Кто бы ни приходил к власти - его через пять лет (в случае с Януковичем - четыре) обязательно нужно вышвырнуть любым способом.

Коллаж, размещенный в открытом доступе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89db6522-dbd3-4a27-8867-e2ceb3e1482c/conversions/c19ae661-81bc-448f-8eeb-4e64b688227c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89db6522-dbd3-4a27-8867-e2ceb3e1482c/conversions/c19ae661-81bc-448f-8eeb-4e64b688227c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89db6522-dbd3-4a27-8867-e2ceb3e1482c/conversions/c19ae661-81bc-448f-8eeb-4e64b688227c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89db6522-dbd3-4a27-8867-e2ceb3e1482c/conversions/c19ae661-81bc-448f-8eeb-4e64b688227c-xl-___webp_1920.webp 1920w Коллаж, размещенный в открытом доступе

А побеждает на выборах никогда не самый умный или компетентный, а тот, кто громче всех кричал "долой предыдущих!" и позиционировал себя как "кандидат протеста №1".

Не берем на себя роль Нострадамуса, но по текущей информационной раскладке следующий гипотетический хозяин Банковой с высокой вероятностью выйдет из следующего списка: Залужный (как самый рейтинговый), или Мураев, или Арестович, или, не дай Бог, убийца Стерненко, или совсем уже кошмар - Гончаренко. Список можно продолжать еще долго.

И все идет к тому, что в ближайшие месяцы мы увидим классический украинский цирк: пул из 20-30 медийных генералов, нардепов, стримеров, "волонтеров" и "активистов" - естественно, полностью подконтрольных левацко-либеральным кругам в ЕС и демократам в Вашингтоне - начнет активную подготовку к выборам. Каждый будет поливать другого грязью, обвинять в связях с Кремлем, Пекином, "глубинным государством", Коломойским, Ахметовым, Медведчуком и кем угодно еще.

А за пару дней до официального старта президентской кампании все внезапно "поймут", что у них есть единый, согласованный Западом кандидат на пост "верховного главгетьмана". Остальные дружно примирятся, кто-то создаст свою партию для галочки, кто-то усядется в теплые кресла оставшихся госпредприятий и продолжит доить последние крохи из казны страны-банкрота.