Трамп подал иск на 1 млрд долларов против Би-би-си

Трамп подал иск на миллиард долларов против Би-би-си. Причина - в информационных манипуляциях, которые едва не стоили президенту победы на выборах прошлого года.

Уже подали в отставку гендиректор и директор новостной службы Британской вещательной корпорации. Они признали, что под их руководством были фальсифицированы материалы как минимум одного из репортажей. В нем выступление Трампа было смонтировано так, словно он призвал своих сторонников на штурм Капитолия.