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В Брестской области проезд в общественном транспорте станет дороже
В Брестской области повышают тарифы на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении. Решение Брестского облисполкома №259 от 26 марта 2025 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.
Брестский облисполком решил установить фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами, троллейбусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении в размере 90 копеек (сейчас 80 копеек) за одну поездку. Предельный максимальный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами с разрешенной максимальной массой более 5 тыс. кг на экспрессных маршрутах в регулярном сообщении будет равен 1 руб. (сейчас 90 копеек) за одну поездку. Также определена стоимость проездных билетов многоразового пользования на перевозки пассажиров всеми видами городского транспорта на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении: на день, три дня, семь дней, декаду, месяц.
Стоимость талончика при реализации водителем в салоне городского автобуса или троллейбуса на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении увеличивается на 5 копеек.
Также документом установлены предельные максимальные тарифы на пригородные автоперевозки пассажиров в регулярном сообщении за 1 км проезда: на обычных маршрутах - 11 копеек, на скоростных маршрутах - 13 копеек, на экспрессных маршрутах - 14 копеек.
Решение Брестского облисполкома вступает в силу после его официального опубликования.