В Брестской области проезд в общественном транспорте станет дороже

Брестский облисполком решил установить фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами, троллейбусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении в размере 90 копеек (сейчас 80 копеек) за одну поездку. Предельный максимальный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами с разрешенной максимальной массой более 5 тыс. кг на экспрессных маршрутах в регулярном сообщении будет равен 1 руб. (сейчас 90 копеек) за одну поездку. Также определена стоимость проездных билетов многоразового пользования на перевозки пассажиров всеми видами городского транспорта на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении: на день, три дня, семь дней, декаду, месяц.