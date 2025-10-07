В МАРТ сообщили, что в Беларуси не принимались решения по новым особенностям регулирования цен

В МАРТ завили, что никаких решений по новым особенностям регулирования цен на уровне государства не принималось, пишет БЕЛТА .

"В сети Интернет активно распространяется видео с совещания, проведенного главой государства Александром Лукашенко три года назад, 6 октября 2022 года. В этой связи сообщаем, что никаких решений по новым особенностям регулирования цен на уровне государства не принималось. Ситуация спокойная и контролируемая", - подчеркнули в ведомстве.