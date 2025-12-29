В Минской области в ближайшее время построят более 50 современных МТК

Минская область ставит задачу получить 3 млн тонн зерна и построить в ближайшее время более 50 современных молочно-товарных комплексов. Есть инициативы и по развитию органического земледелия. Об этом было заявлено на заседании Совета старейшин при Миноблисполкоме, которое прошло в Пуховичском районе.

Участники возложили цветы к памятнику погибшим землякам в агрогородке Дукора. А во время встречи затронули и перспективы развития сферы здравоохранения. Старейшины посетили новую больницу в поселке Дружный, открывшуюся нынешней осенью. А кульминацией стал визит в Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию. Здесь гости узнали о производстве комбикормов и премиксов. 80 % аминокислот БНБК отправляются на экспорт.

Кроме того, избрали и нового председателя Совета старейшин. Им стал Владимир Дражин, который в свое время работал вице-премьером Беларуси и заместителем губернатора Минской области.