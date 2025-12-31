В Могилевской области открылось 7 современных МТК

Сразу семь молочно-товарных комплексов открылось в Могилевской области. Это часть масштабной программы по модернизации отрасли.

Один из обновленных комплексов на тысячу 200 голов разместился возле агрогородка Горы Горецкого района. Реконструкция заняла около года.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Проходит перезагрузка: мы строим новые молочно-товарные комплексы, реконструируем и продолжаем развивать это направление благодаря помощи государства. Это действительно новый толчок в развитии. Потому что здесь и условия содержания, и соблюдение технологий, и условия для людей - создано все для того, чтобы получать хорошую высококачественную продукцию".