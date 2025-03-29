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В рамках инициативы "Один район - один проект" завершено 70 проектов и создано 3 тыс. рабочих мест
В развитии регионов флагманом стала инициатива "Один район - один проект". На сегодняшний день уже завершено 70 проектов, благодаря которым было создано 3 тыс. рабочих мест. На создание этих рабочих мест инвестировано более 2 млрд белорусских рублей.
Как регионы становятся драйверами экономики страны, рассказал министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь в проекте "Актуальное интервью".
"Есть история успеха, и для нас это было очень важно, потому что надо было показать нашему бизнесу, предпринимателям, госпредприятиям, что это возможно. Для этого есть соответствующие льготные ресурсы, Банк развития предоставляет кредитный продукт, в котором ставка составляет до 8 % годовых. Поэтому 70 проектов реализованы в 56 регионах. Можно представить, что в отдельных из них уже по 2, а то и по 3 проекта завершены", - поделился Юрий Чеботарь.
По словам министра экономики, наиболее успешной стала Минская область. Здесь есть район, где реализуются 6 проектов.
На вопрос о том, что влияет на такой успех определенных районов, Юрий Чеботарь ответил, что это сочетание факторов - инициатива местных властей, уровень развития предпринимательства и бизнеса в самом районе, также инициатива областных властей, так как от них исходит много соответствующих поручений и идей.
"В Могилевском районе завершено два проекта. А в прошлом году, благодаря этим проектам, развитию бизнеса на этой территории, показатели заработной платы в районе выросли на 18 %, плюс 14 % к областному уровню. В 4 раза выросла чистая прибыль в районе. Это результаты усилий", - отметил министр экономики.