В рамках инициативы "Один район - один проект" завершено 70 проектов и создано 3 тыс. рабочих мест

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В развитии регионов флагманом стала инициатива "Один район - один проект". На сегодняшний день уже завершено 70 проектов, благодаря которым было создано 3 тыс. рабочих мест. На создание этих рабочих мест инвестировано более 2 млрд белорусских рублей.

Как регионы становятся драйверами экономики страны, рассказал министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь в проекте "Актуальное интервью".

"Есть история успеха, и для нас это было очень важно, потому что надо было показать нашему бизнесу, предпринимателям, госпредприятиям, что это возможно. Для этого есть соответствующие льготные ресурсы, Банк развития предоставляет кредитный продукт, в котором ставка составляет до 8 % годовых. Поэтому 70 проектов реализованы в 56 регионах. Можно представить, что в отдельных из них уже по 2, а то и по 3 проекта завершены", - поделился Юрий Чеботарь.

По словам министра экономики, наиболее успешной стала Минская область. Здесь есть район, где реализуются 6 проектов.

На вопрос о том, что влияет на такой успех определенных районов, Юрий Чеботарь ответил, что это сочетание факторов - инициатива местных властей, уровень развития предпринимательства и бизнеса в самом районе, также инициатива областных властей, так как от них исходит много соответствующих поручений и идей.