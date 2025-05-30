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В "Великом камне" начнут производить инновационные ветпрепараты
В "Великом камне" начнут производить инновационные ветпрепаратыnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d3f28cf-9a37-4cdf-a43e-f9a140402247/conversions/48e731eb-3c48-4451-967e-883401fc4723-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d3f28cf-9a37-4cdf-a43e-f9a140402247/conversions/48e731eb-3c48-4451-967e-883401fc4723-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d3f28cf-9a37-4cdf-a43e-f9a140402247/conversions/48e731eb-3c48-4451-967e-883401fc4723-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d3f28cf-9a37-4cdf-a43e-f9a140402247/conversions/48e731eb-3c48-4451-967e-883401fc4723-xl-___webp_1920.webp 1920w
В "Великом камне" открыт завод по выпуску инновационных лекарственных препаратов для ветеринарии. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу парка.
В "Великом камне" открыт завод резидента парка - ООО "Научно-производственный центр БелАгроГен". Предприятие специализируется на выпуске инновационных лекарственных препаратов ветеринарного применения для лечения и профилактики заболеваний животных и домашней птицы. Многие из препаратов являются инновационной разработкой компании и не имеют аналогов на рынке Российской Федерации и стран СНГ.
Производство в индустриальном парке имеет сертификат соответствия требованиям правил надлежащей производственной практики ЕАЭС.
Фото industrialpark.by