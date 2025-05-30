В "Великом камне" начнут производить инновационные ветпрепараты

В "Великом камне" открыт завод по выпуску инновационных лекарственных препаратов для ветеринарии. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу парка.

В "Великом камне" открыт завод резидента парка - ООО "Научно-производственный центр БелАгроГен". Предприятие специализируется на выпуске инновационных лекарственных препаратов ветеринарного применения для лечения и профилактики заболеваний животных и домашней птицы. Многие из препаратов являются инновационной разработкой компании и не имеют аналогов на рынке Российской Федерации и стран СНГ.