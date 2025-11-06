В Верхнедвинском районе открыли современный молочно-товарный комплекс

Инновационные решения в животноводстве позволяют выводить АПК страны на новый уровень. Ведь от условий содержания животных, их сбалансированного рациона напрямую зависит качество продукции, которая поступает на прилавки.

16 декабря в Верхнедвинском районе открылся современный молочно-товарный комплекс.

Строительство современных молочно-товарных комплексов

Современный комплекс стал новой площадкой не только для производства молока, но и для выращивания поголовья по замкнутому циклу. Это значит: от только что родившегося теленка до взрослой буренки. Здесь построили большие помещения для их содержания, профилакторий. Для Верхнедвинского района это новый шаг в развитии животноводства.

Молочно-товарный комплекс - сырьевая зона Верхнедвинского маслосырзавода. Таким образом современное предприятие, которое обеспечивает внутренний и внешний рынок продукцией, сможет увеличить загрузку мощностей, совмещая традиции сельского хозяйства с инновационными решениями.

У буренок появятся чипы-ошейники. По ним специальная система сможет считывать личные данные животных: сколько дает молока, возраст, дату вакцинации. Рядом с помещениями для содержания - навес для хранения кормов и механическая станция выдачи комбикорма. Сбалансированный рацион - основа животноводства.

В АПК ждут молодых специалистов

Несмотря на автоматизацию процессов, за содержание поголовья и качество продукции отвечают люди. Команду пополнят молодые специалисты, в том числе ветврач и зоотехник. И, как говорят ответственные за "большое молоко", на новом комплексе есть все для получения результата. Дело - за соблюдением технологий.

Для районов строительство таких комплексов - новая возможность для развития молочной отрасли. Перспективы открываются и благодаря Указу № 46 Президента. Ускоряется процесс строительства и ввода сельхозобъектов. Но при этом во главе остается безопасность и качество.