Как в Свислочи создают сельское хозяйство будущего

Свислочь, что в Гродненской области, окружена величественными лесами Беловежской пущи. Здесь встречают туристов, пекут знаменитую "Бацькаву булку" и строят сельское хозяйство будущего, при этом в буквальном смысле.

Когда-то всего в нескольких километрах от Свислочи работал старый свинокомплекс, еще с советского периода. Со временем он стал нерентабельным, и его решили закрыть. Часть зданий ушла под снос, часть - под реконструкцию, чтобы буквально через полгода на месте появился новый молочно-товарный комплекс.

Тип комплекса уже привычный для Беларуси - "три семерки" (то есть на 777 голов дойного стада). В него перевезут буренок со старых ферм, но параллельно будут работать и над увеличением поголовья. Кстати, можно не волноваться: корма хватит на всех, ведь запасы уже есть.

"Введено в строй пять силосно-сенажных траншей общим объемом 16 тыс. т. На сегодняшний день здесь заложено порядка 15 тыс. кормов силоса и сенажа", - отметил директор ОАО "Акр-Агро" Евгений Дудак. К слову, это все делается для того, чтобы обеспечить поголовье кормом на 1,5 года.

Согласитесь, это говорит о том, что в хозяйстве к стройке относятся очень серьезно. Еще бы, ведь новый комплекс откроет большие возможности - увеличится мощность, а значит, и выручка. Здесь планируют получать 25 т молока в сутки. Конечно, появятся и новые рабочие места (будут трудиться более 20 человек).

Евгений Дудак добавил, что для них основная задача - создать условия для коровы. Если у нее будет комфорт, то МТК получит больше молока. Улучшатся и условия кормления, их содержание. Также немаловажный фактор - создание для людей оптимальных условий для работы.

Новый комплекс - это еще доильно-молочный блок, профилакторий и вспомогательные помещения. Это все должно быть сделано по науке. Это хорошо понимают и строители, но для них этот проект уже третий по счету в районе, поэтому опыта у них более чем достаточно.

Многие из строителей работают вахтовым методом - сразу по две недели, включая выходные. Помогают коллеги из Гродно. Все понимают, что зима близко, поэтому многое хотелось бы сделать до наступления холодов. Многое делают сами, объекты вводят раньше сроков, но не в ущерб качеству. Согласитесь, что это звучит как подход надежного подрядчика.

Что им стоит МТК построить. Почему на кону стоит продовольственная безопасность Беларуси. Почему МТК - объекты, нужные всей стране. Об этом и не только смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента".