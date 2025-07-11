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Везде ли белорусам при покупке придется сканировать коды товаров дважды
В белорусских магазинах начали действовать новые правила, согласно которым при покупке некоторых товаров необходимо сканировать не только штрих-код, но и дополнительный код Data Matrix (QR-код). Где не нужно будет сканировать коды дважды, рассказал заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Владимир Муквич в "Актуальном интервью".
Мы анализировали кассовое оборудование и увидели, что большинство касс позволяют решать вопрос идентификации товаров однократным считыванием - считыванием QR-кода, - обозначил он. - Но, к сожалению, не все кассы это позволяют сделать, поэтому мы дополнительно будем прорабатывать этот вопрос с производителями касс".
А пока возможность однократного считывания кода товара зависит от субъекта хозяйствования и его возможностей по обновлению касс. В одном магазине касса умеет извлекать из средства идентификации (QR-кода) нужную информацию, а во втором магазине не умеет, подчеркнул замминистра.
"Вы можете, грубо говоря, ехать на машине с кондиционером или без. Каждый субъект хозяйственный решает сам. Но крупные торговые сети практически все позаботились о своих потребителях. Для них важна скорость обслуживания. Где-то проводилось заблаговременное обучение кассиров, было доработано программное обеспечение, чтобы у кассира при считывании товара выпрыгивала подсказка "Считайте код маркировки". Большинство качественно подошли к этому вопросу", - заметил Владимир Муквич.