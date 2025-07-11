Везде ли белорусам при покупке придется сканировать коды товаров дважды

В белорусских магазинах начали действовать новые правила, согласно которым при покупке некоторых товаров необходимо сканировать не только штрих-код, но и дополнительный код Data Matrix (QR-код). Где не нужно будет сканировать коды дважды, рассказал заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Владимир Муквич в "Актуальном интервью".

Мы анализировали кассовое оборудование и увидели, что большинство касс позволяют решать вопрос идентификации товаров однократным считыванием - считыванием QR-кода, - обозначил он. - Но, к сожалению, не все кассы это позволяют сделать, поэтому мы дополнительно будем прорабатывать этот вопрос с производителями касс".

А пока возможность однократного считывания кода товара зависит от субъекта хозяйствования и его возможностей по обновлению касс. В одном магазине касса умеет извлекать из средства идентификации (QR-кода) нужную информацию, а во втором магазине не умеет, подчеркнул замминистра.