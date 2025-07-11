Муквич рассказал, чем дополнительные QR-коды на товарах полезны для потребителей и государства

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Покупатели в магазинах Беларуси заметили, что теперь на кассах нужно сканировать не только штрих-код, но и дополнительный код Data Matrix (QR-код). Для чего нужен последний, рассказал заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Владимир Муквич в "Актуальном интервью".

Маркировка, как обозначил замминистра, это цифровой код, по сути, идентифицирующий признак. По этому коду можно с использованием современных информационных технологий отслеживать возникновение этой конкретной единицы товара, вовлечение ее в оборот.

В целом для субъектов хозяйствования, для экономики, по его словам, это защита от контрафактов. Для налоговых органов, прежде всего, это прозрачность оборота товаров, его легальность, полнота платежей в бюджет.

Для потребителя это возможность в случае возникновения каких-то негативных моментов, например, вреда здоровью, установить всех причастных к вовлечению этого товара в оборот. Владимир Муквич