Вклады в рублях: в Беларуси могут ввести новый инструмент сбережений
Автор:Редакция news.by
В Беларуси могут ввести новый инструмент сбережений - накопительные вклады в белорусских рублях на срок свыше 3 лет с возможностью ежемесячного пополнения. Об этом рассказали в Нацбанке.
Сейчас регулятор подготовил предложения. Такие депозиты могут стать одним из источников формирования "длинных денег" для экономики и будут стимулировать белорусов к накоплению денег на жилье, образование детей и другие значимые цели.
В качестве мотивации предлагается предоставлять по таким вкладам налоговый вычет по аналогии с добровольным страхованием жизни или пенсии.
