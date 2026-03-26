Вклады в рублях: в Беларуси могут ввести новый инструмент сбережений

В Беларуси могут ввести новый инструмент сбережений - накопительные вклады в белорусских рублях на срок свыше 3 лет с возможностью ежемесячного пополнения. Об этом рассказали в Нацбанке.

Сейчас регулятор подготовил предложения. Такие депозиты могут стать одним из источников формирования "длинных денег" для экономики и будут стимулировать белорусов к накоплению денег на жилье, образование детей и другие значимые цели.

В качестве мотивации предлагается предоставлять по таким вкладам налоговый вычет по аналогии с добровольным страхованием жизни или пенсии.