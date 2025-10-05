Водородные самосвалы и беспилотные вертолеты - ИННОПРОМ в Минске показал современную промышленность news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e994180-40d4-4558-a1bd-afabdfffce86/conversions/41a61131-e9d5-44a3-bf40-a93d02edba18-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e994180-40d4-4558-a1bd-afabdfffce86/conversions/41a61131-e9d5-44a3-bf40-a93d02edba18-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e994180-40d4-4558-a1bd-afabdfffce86/conversions/41a61131-e9d5-44a3-bf40-a93d02edba18-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e994180-40d4-4558-a1bd-afabdfffce86/conversions/41a61131-e9d5-44a3-bf40-a93d02edba18-xl-___webp_1920.webp 1920w

ИННОПРОМ. Беларусь громко заявил, чем живет промышленность сегодня и куда она смотрит в будущем. Белорусские самосвалы на водородном топливе, беспилотные вертолеты, новые технические решения по моторам и человекоподобные роботы встречали гостей на технологическом форуме.

Решение о том, что ИННОПРОМ в 2025 году быть именно в белорусской столице, было принято два года назад в Екатеринбурге, на родине этого международного промышленного форума.

Общая площадь экспозиции составила 20 тыс. кв. м, включая уличную площадку для большой техники. Здесь вся палитра и пассажирской, и дорожной, и сельскохозяйственной. Встречаются и самые большие машины, например, наш самосвал, и миниатюрные электрички от китайского автопрома. И те, и другие - это лучшие локации для фотозон на открытом воздухе.

Основные разделы выставки - машиностроение и компоненты, металлургия и материалы, химическая промышленность, IT и автоматизация производства.

"Конечно, необходимы сервисные центры. Одна из наших задач - это подписаться на длительное соглашение с сервисным центром. И, конечно, еще одна из наших задач - затащить компанию "АМКОДОР", чтобы мы строили завод в Гачине, потому что техника проверена временем, но мы хотели бы, чтобы это производство в том числе было на территории Ленинградской области", - отметил губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко.

ИННОПРОМ - это место, где встречаются инженеры, конструкторы, маркетологи, топовые предприятия и госуправленцы. Более 500 предприятий на одной площадке, причем почти 300 из российских регионов. Также более 200 представляют именно белорусские производители. Все это ИННОПРОМ. Беларусь - форум, где главные роли у технологий настоящего и будущего.

Да, ИННОПРОМ уже проехал много стран - Казахстан, Узбекистан, Египет, Саудовская Аравия - и сейчас на карте его маршрута отмечена и Беларусь.

Наши предприятия быстро подстраиваются под запросы рынка. Если полям нужен большой трактор, то он будет готов отправиться на сельхозработы уже в следующем сезоне. И заменить, кстати, несколько тракторов мощностью в 350 лошадиных сил.

Вертолеты-беспилотники уже подтвердили свой высокий класс. Такая техника может поднимать 600 кг груза и развивать скорость до 180 км в час. А дальность его полета почти 500 км. Таких в мире единицы.

"Это белорусская разработка на 100 %, локализация всех комплектующих белорусская на 95 %. Первый раз эти изделия были представлены в 2025 году. Что касается беспилотной версии, она была представлена на выставке MILEX-2025. Что касается пилотируемой версии, она была впервые продемонстрирована на IV Евразийском экономическом форуме", - рассказал специалист по организационной деятельности конструкторского бюро "Беспилотные вертолеты" Артем Белацкий.

В кооперации с россиянами будем осваивать и беспилотные самосвалы. Нехватка кадров сдерживает добычу полезных ископаемых на Крайнем Севере. Да и все это дополнительные расходы.

Водородные самосвалы и беспилотные вертолеты - ИННОПРОМ в Минске показал современную промышленность news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02b806a6-9ced-4f20-88b4-54565480d3ae/conversions/e51128eb-8c81-4617-a944-41ebb7b324b8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02b806a6-9ced-4f20-88b4-54565480d3ae/conversions/e51128eb-8c81-4617-a944-41ebb7b324b8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02b806a6-9ced-4f20-88b4-54565480d3ae/conversions/e51128eb-8c81-4617-a944-41ebb7b324b8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02b806a6-9ced-4f20-88b4-54565480d3ae/conversions/e51128eb-8c81-4617-a944-41ebb7b324b8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Управлять самосвалом можно будет дистанционно или с помощью искусственного интеллекта. В ближайший год такие машины начнут работать на карьерах в России, причем акцент именно на водородный транспорт.

"Водородное решение, на наш взгляд, должно позволить при определенных условиях получить существенный экономический эффект от экономии компании на затратах на топливо. И, естественно, будет колоссальный экологический эффект. Есть проблемы с загазованностью карьеров, что приводит к долговременным простоям карьера, когда добыча полезных ископаемых вестись не может. И применение таких технологий позволяет не снижать производительность и вести добычу круглый год", - пояснил гендиректор предприятия по выпуску карьерных самосвалов Сергей Лесин.

Наша техника покоряет не только небо, но и моря. Российским кораблям нужны надежные моторы. Речной опыт у нас уже есть, сейчас замахнулись на более глубокие перспективы. Наши моторы готовы отправиться в морское плавание, первая партия уходит российскому флоту. Собственная разработка и так нужный механизм импортозамещения.

Представлена и разработка для метро - пульт управления. Современные системы разведут поезда, покажут, кто задерживается и кому можно сбавить скорость. Помогут дежурному и при нештатных ситуациях. Так работают в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани. Решения от российских коллег сейчас и на наших новых станциях подземки.

"Ноу-хау нашей системы - это автодиспетчер, который при сложной поездной обстановке позволит системе автоматизированно развести составы с соблюдением интервала движения согласно графику", - сказал руководитель проектов компании "ТМХ Инжиниринг" Алексей Порошин.

Водородные самосвалы и беспилотные вертолеты - ИННОПРОМ в Минске показал современную промышленность news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85dfc96d-369f-4d91-a4a1-8a0f5cd695d9/conversions/bb7638c1-9208-4cf8-8ec4-af2d80cd7ae1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85dfc96d-369f-4d91-a4a1-8a0f5cd695d9/conversions/bb7638c1-9208-4cf8-8ec4-af2d80cd7ae1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85dfc96d-369f-4d91-a4a1-8a0f5cd695d9/conversions/bb7638c1-9208-4cf8-8ec4-af2d80cd7ae1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85dfc96d-369f-4d91-a4a1-8a0f5cd695d9/conversions/bb7638c1-9208-4cf8-8ec4-af2d80cd7ae1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Договорились и о покупке 20 новых вагонов у россиян для нашей подземки. Сотрудничаем уже давно. У версии для Минска актуальное преимущество - это сквозные проходы, широкие дверные проемы и климатические установки.

На ИННОПРОМ за пару часов можно побывать сразу в нескольких российских регионах - Новосибирская область, рядом Самарская, Кировская, далее идут и Татарстан, и Новосибирск, и Челябинск. Все, с кем мы работаем и сотрудничаем по некоторым проектам. И главные темы, которые звучат на форуме, - это, безусловно, локализация и импортозамещение. На каждом стенде зона для делового общения. Не весь товар можно привезти и показать, а в помощь буклеты и живой диалог. Ведь эффект от каждой выставки не мгновенный, но это уникальная возможность познакомиться и заявить о себе.

Каждый новый форум открывает и дает старт новым товарам. На полях ИННОПРОМ проходят деловые переговоры и подписание соглашений в режиме нон-стоп.

Водородные самосвалы и беспилотные вертолеты - ИННОПРОМ в Минске показал современную промышленность news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/add39628-d1f8-4a0b-b2d6-f58ec6efe322/conversions/31fbcb24-3bdf-4b8e-80f1-27a728452cc8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/add39628-d1f8-4a0b-b2d6-f58ec6efe322/conversions/31fbcb24-3bdf-4b8e-80f1-27a728452cc8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/add39628-d1f8-4a0b-b2d6-f58ec6efe322/conversions/31fbcb24-3bdf-4b8e-80f1-27a728452cc8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/add39628-d1f8-4a0b-b2d6-f58ec6efe322/conversions/31fbcb24-3bdf-4b8e-80f1-27a728452cc8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Предприятия Минпрома на полях форума подписали порядка 40 коммерческих документов на более чем 265 млн долларов. И это дополнительный импульс для развития.

ИННОПРОМ в Минске длился три дня. Но этого времени точно не хватило, чтобы остановиться на каждом стенде. Лифты, бытовая техника, наши планшеты, пожарные машины, разработки ученых и лучшие модели от легкой промышленности. Все, что умеем делать сами и насколько выросли все предприятия, показали и премьер-министрам стран СНГ. Они на выставке гости почетные и на многих стендах и сами готовы были рассказать про свои товары. А все вместе говорили о союзе новых технологий и промышленности будущего на главной пленарной сессии ИННОПРОМ.