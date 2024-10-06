Возрождение Полесья 2.0. Надои, привесы, рентабельность и прибыль - в "Парохонском" все растет

"Парохонское" - одно из лучших хозяйств Брестской области.

Надои, привесы, урожайность зерновых, кукурузы и рапса, рентабельность и прибыль - в "Парохонском" все растет!

Александр Лукашенко приехал туда спустя 20 лет. И с этого хозяйства, нацеливает глава государства, надо брать пример.

Там же было решено: Беларусь вернется к программе 2010 года "Возрождение Полесья". Что это за проект? Почему его уже называют национальным? И чем так впечатлила жителей агрогородка встреча с Президентом?

Поле экспериментов

Ребята из агрогородка Парохонск до визита Президента к ним главу государства видели только по телевизору. И те, кто на задних партах, расстроились.

"Было немного обидно, что он подошел только к двум партам, к нашим не подошел. Я хотел ему руку пожать очень сильно", - поделился школьник.

Чтобы исполнить мечту (хотя это уже, скорее, цель), Матвей готов ждать 20 лет. Так и сказал. Именно столько прошло с прошлого визита Александра Лукашенко в здешние места. А вот кому повезло больше всех, так это семикласснику Евгению. Он теперь местная знаменитость. На уроке труда Президент указал парню на недочет и дал наказ: вы - будущие мужья, вы должны все уметь: полку прибить, шкаф уметь сделать.

Если, с одной стороны, это мелочи, глянь глобальнее: хозяин в доме - хозяин на земле. Все годы президентства политика Лукашенко в простом.

Валерий Стасюк, житель аг. Парохонск:

"Правильный курс, верный курс. Мы довольны, что он у нас глава государства. По-другому быть не должно".

В Парохонске только и разговоров, как все прошло и что же будет дальше. Но сперва еще немного о местности. Как рассказал председатель Парохонского сельского совета Александр Головач, к сельсовету относятся семь деревень. Самый большой городок - Парохонск, в котором 2198 жителей.

Глубинка, приграничье... У минчан этот населенный пункт, может, и не на слуху. А сюда откуда только не переезжают!

Валерий Стасюк, житель аг. Парохонск:

"Посмотрите, какой интерьер, реконструкция, модернизация Парохонска. Он выглядит вообще великолепно. Действительно, настоящий агрогородок".

Есть переселенцы из Казахстана. Вот и Виталий Барчук, тракторист-машинист, переехал вместе с супругой в 2014-м. Они из Украины.

Виталий Барчук, житель аг. Парохонск, переселенец из Украины:

"Дружный народ. Все относятся с пониманием. Дали кредит, построили дом свой. Планируем сейчас гражданство получить. Сдали документы".

Хорошо ли им? Ответ тоже в простом: в Парохонске Барчуки стали родителями четыре раза. Вообще, больших семей здесь много. Депутат Евгений Пикун не отстает.

"Рублевка" - так здесь называют район, где строятся многодетные. О том, что это нужно селу, Президенту говорил и руководитель хозяйства "Парохонское": важно не забирать у глубинки большие семьи, а заинтересовывать оставаться, в том числе и жильем. Президент идею поддержал.

Евгений Пикун, начальник производственного участка ОАО "Парохонское", депутат Пинского районного совета депутатов:

"Парохонское" специализируется на мясе и молоке. Мы в основном продаем - больше всех в Беларуси. Работы здесь хватает каждому. Сюда приезжают из города - целый автобус возят".

А еще хозяйство "Парохонское" специализируется на семеноводстве многолетних трав. Хороший корм - сытый скот. Здесь еще производят витаминно-травяные гранулы. Себестоимость одной тонны выходит на 30 % дешевле зерна.

Владимир Хроленко, директор ОАО "Парохонское":

"Если мы раньше продавали 15-20 тонн молока, сейчас мы продаем 150 в день. И будем двигаться дальше. Как сказал Президент, продовольствие всегда в цене, всегда в тренде. А кушать любят все".

Вопросы продовольственной безопасности в Беларуси решены в полном объеме. Уровень самообеспеченности молоком и молочными продуктами, например, свыше 260 %. Мясом можем прокормить полторы Беларуси.

Входим в пятерку лидеров среди стран СНГ по среднедушевому производству зерна и овощей. Ко всему многих в мире кормим. Природные катаклизмы, санкции - в нынешних реалиях это роскошь. Полешуки, скажет и директор "Парохонского", особые люди, им всегда хочется больше.

А в этом и есть залог такого успеха. Расположено хозяйство на бывших болотах. Мелиорация, которая началась в этих краях в 1972-м, стала важным этапом развития. Земля плодородная. Президент просит вернуться к программе 2010-го по развитию Полесья. За пример взять "Парохонское".

Александр Лукашенко, принимая участие в областном празднике "Дожинки" в Микашевичах, заявил: "Ничего сверхъестественного от вас я не требую. Надо продолжить то великое дело, которое начали более десятка лет тому назад. Полесье - это красивейший край Беларуси. Не в обиду другим, как я говорю, это здесь родился истинный белорус со своими ментальностью, характером, целеустремленностью, какой-то хитринкой. Это настоящие трудяги. Мы должны возродить Полесье в течение следующей пятилетки". И добавил: "Это еще важно и потому чтобы показать пример нашей молодежи, нашим детям, нашим внукам, как надо работать".

Правительству предстоит сконцентрироваться на крупных проектах и, не распыляясь, направлять средства точечно. В программе 2010-го показатели были пестрые, но это, скорее, про распыление ресурса. Навести порядок предстоит за 5 лет.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"В рамках новой программы Президент поручил, чтобы она не была толстой, длинной, какой-то непонятной, чтобы это были конкретные участники и абсолютно конкретные мероприятия. Поэтому объем финансирования будет определен в ближайшее время с учетом того, что уже прогнозные бюджетные документы фактически приняты на следующий год. Скорее всего, потребуется перераспределение отдельных направлений, но, безусловно, ресурсы мы соответственно еще найдем".

Сегодня ученые вспоминают, как создавалась тогда программа, ведь тоже поручение Президента после облета полей, как и чем дышит земля, сверху виднее. Институт экспериментальной ботаники отвечал за вопросы природопользования, луговые, лесные, водные экосистемы, растительный мир, как вовлечь их в хозяйственный оборот, но при этом не нарушить экологическую устойчивость и не исчерпать ресурс.

Александр Пугачевский, завлабораторией Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

"Это регион, где сосредоточено довольно большое количество особо охраняемых природных территорий: и Припятский национальный парк, и заказник "Средняя Припять". Существенно повысилась эффективность лесного хозяйства. Удалось вернуть в хозяйственный оборот довольно большие объемы луговых земель. Существенное развитие получило мясное животноводство, как раз основанное на использовании вот этих сенокосных и пастбищных угодий".

Важно выстроить работу на долгую перспективу, чтобы техника и инфраструктура, если засуха, то была бы возможность земли орошить. Полесье больше других подвержено изменению климата. Мелиорация сделала свое дело.

Сергей Лысенко, доктор физико-математических наук, директор Института природопользования НАН Беларуси:

"Это может каждый обыватель увидеть после распашки полей. Мы можем даже видеть термики, вихри, которые нетипичны для этой территории, процессы деградации почвы, даже где-то и тенденции к опустыниванию наблюдаются".

Поэтому ученые настаивают, что важно поддерживать благоприятный гидрологический режим. Вероятно, придется создать комплекс водохранилищ, что для орошения в "Парохонском" оборудование уже делает Минский моторный завод.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

"Брестская область вообще-то отличается в лучшем плане, что касается овощей. И мы абсолютные лидеры, мы производим больше, чем все другие, скажем, в Республике Беларусь. И эту тему нужно дальше развивать, она очень интересная, можно получать очень хорошие результаты. И здесь тоже нельзя останавливаться, здесь тоже нужно проводить систему орошения для того, чтобы еще иметь стабильные, хорошие результаты".

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома

Не зря же даже первые огурцы, которые покупаем ранней весной, - с Полесья. Что еще нужно югу страны, знает и профильный министр.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства Беларуси:

"Заниматься, во-первых, животноводством однозначно, потому что без животноводства растениеводства тоже быть не может. Это взаимосвязь, которая дополняет друг друга. И то, что мы умеем делать, и то, что есть люди подготовленные, вот это важно, этим нужно заниматься. Птицеводством, свиноводством, то есть выберем основное".

Если еще немного о климате, ученые, когда стартовала программа в 2010-м, говорили, формируется новая климатическая зона, четвертая, сейчас наступает пятая. И в целом с юга на север сдвиг климатических зон со скоростью 12 километров в год. То есть все это тоже нужно учесть на берегу.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"База есть, надо сейчас использовать эту базу, ресурс, сделать так, чтобы этот регион еще бы, может, в несколько раз увеличил и валовую выручку, и создал условия для того, чтобы туда ехали люди. Туристический ресурс материальный там серьезный".

Но программа - это ведь не только про природу, глобальнее - качество жизни на земле. Тут большой успешный опыт. Край-то какой? Новая линия на "Граните", Туровский молочный комбинат, реконструкция Житковичского завода и многое-многое другое. Серьезно уже подтянули социалку.

И возвращаясь к Парохонску, возрождалось село, а вместе с ним все та же школа, где за такое внимание к региону дети хотят жать руку Президенту.

Николай Колесникович, директор Парохонской средней школы:

"В ОАО "Парохонское" 81 работник до 33 лет - это наши выпускники. И из этих выпускников 23 - это водители колесных тракторов и 13 - водителей большегрузных машин".

Тут зрят в корень и с юных лет готовят для себя же кадры. 15 лет уже, например, водители механических транспортных средств и самоходных машин. В этом году в школе открыли агрокласс (часть уроков на базе хозяйства). Вообще короткие блицы и очевидно, что предприятия любого профиля укомплектованы на годы вперед.

"Военным. На границе буду служить", - школьник рассказал, кем хочет стать в будущем. Пример для него - оба деда.