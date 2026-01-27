Впервые в истории цена на золото достигла 5 тыс. долларов за тройскую унцию

По мнению аналитиков, золото продолжает дорожать на фоне увеличения спроса на активы - убежища в контексте ситуации вокруг Гренландии. Поддержку драгметаллу также оказывали смягчение денежно-кредитной политики США, активные покупки центральных банков и рекордный приток средств в биржевые фонды. Цены на золото выросли за 2025 год на 64 %, а с начала 2026-го прибавили уже более 17 %.